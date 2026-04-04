Lewandowski marca perto do fim e Barça reforça vantagem
04 abr, 2026 - 23:57 • Lusa
Colchoneros até marcaram primeiro, mas viram um jogador ser expulso.
Num duelo marcado pela intensidade e por decisões cruciais do VAR, a equipa de Hansi Flick aproveitou o deslize do Real Madrid (que perdeu 2-1 frente ao Maiorca) para alargar a vantagem no topo da tabela para sete pontos, após vencer por 2-1 no terreno do Atlético de Madrid.
O Atlético de Madrid inaugurou o marcador aos 39 minutos através de Giuliano Simeone. No entanto, a resposta dos catalães foi imediata, com Marcus Rashford a empatar a partida apenas três minutos depois, aos 42.
Já nos descontos da primeira parte, o Atlético ficou reduzido a dez unidades após a expulsão de Nicolás González (45+7').
Apesar da resistência da equipa de Diego Simeone durante quase toda a segunda parte, o instinto matador de Robert Lewandowski prevaleceu. Aos 87 minutos, o avançado polaco aproveitou uma recarga após um remate de João Cancelo para selar o triunfo.
