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Emirados Árabes Unidos
Mário Rui volta a jogar dois anos depois
04 abr, 2026 - 18:30
Lateral esquerdo português tem 34 anos.
O antigo internacional Mário Rui assina pelo Forte Virtus, equipa da terceira divisão dos Emirados Árabes Unidos.
Aos 34 anos, o lateral esquerdo estava há dois anos sem jogar oficialmente.
O último jogo de Mário Rui foi a 14 de abril de 2024 durante um Nápoles – Frosinone, que terminou 2-2.
O jogador, que fez formação no Benfica, passou grande parte da carreira em Itália, com passagens por Gubbio, Spezia, Empoli, Roma e Nápoles, onde foi campeão em 2022/23. Já pela seleção jogou 12 vezes e fez parte do grupo que conquistou a Liga das Nações em 2019.
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