Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 02 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Espanha

Real Madrid perde em Maiorca

04 abr, 2026 - 17:53 • Lusa

Barcelona defronta, este sábado, o Atlético Madrid e pode reforçar liderança.

A+ / A-

O Real Madrid caiu com ‘estrondo’ em Maiorca, ao perder por 2-1, resultado que pode deixar os ‘merengues’ mais longe da liderança e do FC Barcelona, na 30.ª jornada da Liga espanhola de futebol.

O Real Madrid, que vinha de cinco vitórias seguidas em todas as provas, ainda festejava o empate (1-1) pelo brasileiro Eder Militão, antigo jogador do FC Porto, aos 88 minutos, quando o kosovar Vedat Muriqi, aos 90+1, voltou a dar vantagem à equipa da casa.

O triunfo do Maiorca, que contou com o internacional português Samu Costa no ‘onze’ inicial, começou a ser construído aos 41 minutos por Manu Morlanes.

A quarta derrota na La Liga mantém para já o Real Madrid, segundo classificado, a quatro pontos do FC Barcelona, mas o líder joga ainda hoje no campo do Atlético de Madrid, quarto.

Foi um resultado totalmente inesperado da equipa de Alvaro Arbeloa, já que o Maiorca iniciou a ronda no antepenúltimo lugar do campeonato, tendo agora subido para o 15.º posto, já fora da zona de despromoção, com 31 pontos.

Antes, o ‘aflito’ Levante, orientado pelo treinador português Luís Castro, perdeu por 2-0 no reduto da Real Sociedad, que contou com Gonçalo Guedes a titular.

Jon Martín, aos 30 minutos, e o suplente Brais Méndez, aos 83, apontaram os tentos dos bascos.

Na classificação, o Levante, que estava numa série de quatro jogos sem perder (duas vitórias e dois empates), continua no 19.º e penúltimo lugar, com 26 pontos, enquanto a Real Sociedad ‘saltou’, provisoriamente, para o sexto posto, de acesso às taças europeias, com 41 pontos.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica demora na legalização de imigrantes

Entrevista Renascença

54 anos depois, há humanos a caminho da Lua: missão Artemis II da NASA já foi lançada

Bolieiro sem pressa na revisão constitucional, mas avisa: "Não pode ser uma maioria contra" PS

Apple faz meio século: de startup de garagem a gigante tecnológico global

Combustível mais barato estraga os motores?

