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Arsenal fora da Taça antes de defrontar Sporting

05 abr, 2026 - 00:12 • Lusa

Gyokeres marcou o golo do empate.

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O Southampton protagonizou a grande surpresa dos quartos de final da Taça de Inglaterra de futebol, ao eliminar, por 2-1, o favorito Arsenal, líder da Premier League e adversário do Sporting na Liga dos Campeões.

O clube do segundo escalão, apenas sétimo no Championship, começou a surpreender no St Mary's Stadium, aos 35 minutos, com o golo de Ross Stewart.

Os 'gunners' ainda empataram aos 68, através do sueco Viktor Gyökeres, antigo jogador do Sporting, entrado em jogo oito minutos antes, com o objetivo de resolver um jogo que não corria nada bem para os londrinos.

Mas seria o Southampton a chegar à inesperada vitória, aos 85 minutos, com o golo de Shea Charles.

Para o Arsenal, este é já o segundo insucesso na época, depois de perder a final da Taça da Liga, frente ao Manchester City.

O próximo jogo dos arsenalistas é na terça-feira, em casa do Sporting, para a primeira mão dos quartos de final da ‘Champions’.

Mais cedo, o Chelsea goleou por 7-0 o Port Vale, da terceira divisão, avançando com toda a facilidade para as meias-finais, e o Manchester City o ainda campeão inglês Liverpool por 4-0.

Os quartos de final ficam fechados no domingo, com o West Ham, de Nuno Espírito Santo, a receber em Londres o Leeds.

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