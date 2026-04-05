Bernardo Silva deixa Manchester City

O Manchester City confirma que Bernardo Silva deixa o clube no final da temporada.

A confirmação chegou pela voz de Pep Lijnders, treinador adjunto de Pep Guardiola.

"Vai ser difícil [substituí-lo] porque, como eu disse, no jogo, quando ele não está a jogar, nós vemos como ele faz falta e isso é um jogo. Imagine uma temporada... Mas todas as boas histórias chegam ao fim, e espero que ele aproveite os últimos meses - são apenas seis semanas - e tenha uma boa despedida. Ele também merece toda essa atenção", referiu o técnico.

Lijnders acrescentou: "Como se substitui o Bernardo? Nunca se substitui um jogador com o mesmo perfil de jogador porque isso não existe. Bernardo Silva é único. A forma como ele controla os jogos, a forma como se movimenta, a forma como recebe a bola, a forma como vê as soluções. Tudo isto".

De recordar que o português Bernardo Silva, de 31 anos, está no Manchester City desde 2017. Venceu cinco campeonatos, duas Taças de Inglaterra, cinco Taças da Liga, três Supertaças, uma Liga dos Campeões e um Mundial de Clubes.

São, até agora, 450 jogos nos “citizens”, 76 golos e 75 assistências.

O regresso ao Benfica parece estar, para já, fora das opções. Barcelona, Milan e Juventus terão sido alguns dos clubes a demonstrar interessa no jogador.