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Daniel Siebert arbitra o Sporting - Arsenal

05 abr, 2026 - 16:29 • Lusa

Partida está marcada para a próxima terça-feira.

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O alemão Daniel Siebert foi nomeado pela UEFA para arbitrar o encontro de terça-feira entre Sporting e Arsenal, da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões em futebol.

Numa equipa de arbitragem 100% germânica, Daniel Siebert vai ser auxiliado por Jan Seidel e Rafael Foltyn, com Daniel Schlager como quarto árbitro.

O VAR vai ter como responsável Bastian Dankert, que terá como assistente Sören Storks.

Quanto ao outro encontro de terça-feira, será o inglês Michael Oliver a dirigir a receção do Real Madrid ao Bayern Munique.

O Sporting, bicampeão nacional em título, recebe na terça-feira os ingleses do Arsenal, líderes da Premier League, em encontro da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

O jogo está agendado para as 20h00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, com a segunda mão marcada para 15 de abril, em Londres.

A formação leonina procura uma inédita presença nas meias-finais da principal competição europeia de clubes e tornar-se a primeira equipa portuguesa a atingir esta fase desde o FC Porto campeão europeu em 2003/04.

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