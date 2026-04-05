Inter não desarma e pode reforçar liderança
05 abr, 2026 - 22:06
Segunda parte de loucos num jogo de sete golos.
O Inter venceu a Roma, por 5-2, em partida da jornada 31 da liga italiana.
Os nerazzurri marcaram por Lautaro Martinez (2), Hakan Calhanoglu, Marcus Thuram e Barella.
Já pelos romanos descontaram Mancini e Pellegrini.
Com esta vitória, o Inter sobe para os 72 pontos, na liderança do campeonato, com mais nove pontos que o Milan (com um jogo a menos).
