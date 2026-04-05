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Lyon. Paulo Fonseca nove jogos sem vencer

05 abr, 2026 - 17:42

Crise no campeonato já soma seis partidas sem triunfo.

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O Lyon, do técnico português Paulo Fonseca, somou o sexto jogo seguido sem vencer na Liga francesa de futebol, ao empatar a zero no campo do Angers, na 28.ª jornada, e continua em crise.

Mesmo após três empates e três derrotas nos últimos dois meses, o Lyon segue na quinta posição, agora 48 pontos, mas pode ainda ser ultrapassado nesta ronda pelo Mónaco, que recebe ainda hoje o Marselha.

Ao todo, em todas as provas, Paulo Fonseca leva nove jogos seguidos sem vencer e não sabe o que é festejar um triunfo desde 15 de fevereiro (2-0 ao Nice, na 22.ª ronda da Ligue 1).

O extremo Afonso Moreira foi titular na equipa de Paulo Fonseca e esteve a tempo inteiro na partida.

Com este empate, o Angers passou a somar 33 pontos no 12.º posto, 11 acima da zona de despromoção.

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