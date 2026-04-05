Nuno Espírito Santo cai nos penáltis da Taça

05 abr, 2026 - 21:01

Mateus Fernandes marcou nos descontos e Pablo falhou um penálti.

O West Ham, de Nuno Espírito Santo, caiu nos quartos de final da Taça de Inglaterra de futebol, na receção ao Leeds, por 4-2, nas grandes penalidades, depois de um 2-2.

Em Londres, o Leeds assegurou o regresso às meias-finais da FA Cup, 39 anos depois da última presença, com o holandês Pascal Struijk a marcar o penálti decisivo, depois de o capitão Bowen e de o luso-brasileiro Pablo terem falhado para a equipa do técnico português.

Acabou por ser uma derrota bem amarga para o West Ham, que chegou aos 90 minutos a perder por 2-0, acabando por empatar a eliminatória nos descontos, levando a decisão para o prolongamento e depois para as grandes penalidades.

Num duelo entre equipas do primeiro escalão, o médio japonês Tanaka, aos 26 minutos, e Calvert-Lewin, de penálti, aos 75, já tinham praticamente garantido o apuramento do Leeds, mas o português Mateus Fernandes, aos 90+3, e o francês Axel Disasi, aos 90+6, levaram os adeptos do West Ham ao rubro.

O Leeds, que se juntou nas ‘meias’ a Chelsea, Manchester City e Southampton, da segunda divisão, só por uma vez conquistou a Taça de Inglaterra, em 1971/72.

