Mundial 2026
Países Baixos perdem opção para o meio-campo
05 abr, 2026 - 21:43
Capitão do PSV sofreu lesão na partida que carimbou campeonato.
O internacional neerlandês Jerdy Schouten vai falhar o próximo Mundial de futebol.
O médio do PSV sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e vai estar “fora de jogo” durante vários meses.
“Quando aconteceu, senti imediatamente que algo estava errado. Ainda havia uma réstia de esperança de que não fosse tão grave, mas, infelizmente, não foi o caso”, referiu o capitão do tricampeão holandês.
Schouten, de 29 anos, esteve nos últimos jogos de preparação, contra a Noruega e o Equador, e soma 17 internacionalizações.
No Mundial, os Países Baixos vão defrontar Japão, Suécia e Tunísia, no Grupo F.
