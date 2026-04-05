Tricampeão
PSV é campeão nos Países Baixos
05 abr, 2026 - 16:06
Carimbo no “sofá” após empate do segundo classificado.
O PSV é tricampeão dos Países Baixos no sofá, beneficiando do empate do Feyenoord.
A equipa de Roterdão, segunda classificada, empatou 0-0 em casa do Volendam e entregou o 27º título à turma de Eindhoven.
De recordar que o PSV tinha vencido nos descontos o Utrecht, por 4-3.
À 29ª jornada, o PSV tem agora 17 pontos de vantagem.
