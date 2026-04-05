Transferido para os cuidados intensivos. Treinador Lucescu está pior

O quadro clínico de Mircea Lucescu agravou-se nas últimas horas e o treinador foi transferido para os cuidados intensivos.

Segundo o Hospital Universitário de Emergência de Bucareste (SUUB), Lucescu, de 80 anos, sofreu dois ataques cardíacos na sexta-feira.

“No sábado à noite, o paciente apresentou novamente arritmias cardíacas significativas, prontamente tratadas pela equipa de emergência do departamento de cardiologia. Na madrugada deste domingo, as arritmias agravaram-se e deixou de responder ao tratamento. O estado do paciente piorou, sendo necessária a transferência para a Unidade de Anestesia e Terapia Intensiva”, lê-se no comunicado.

A Federação Romena de Futebol (FRF) já reagiu. “Há momentos no futebol em que o marcador já não importa e a única vitória pela qual lutamos é a da vida. Hoje é um desses momentos. Os nossos pensamentos, de todos nós, voltam-se para o homem que moldou destinos, construiu gerações e colocou a Roménia no mapa do futebol mundial”.