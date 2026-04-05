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Vítor Pereira. “Vamos ao Dragão para ganhar”

05 abr, 2026 - 19:12

A partida entre FC Porto e Nottingham Forest está marcada para a próxima quinta-feira.

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O treinador do Nottingham Forest, Vítor Pereira, espera vencer no Dragão, para a Liga Europa.

O técnico luso falou durante um treino aberto a sócios, em Inglaterra, e um dos temas foi a partida da próxima quinta-feira.

“A nossa equipa tem qualidade e caráter. Só queríamos dar-lhes confiança, para que possam jogar ao nível que são capazes. Vamos encarar jogo a jogo e concentramo-nos já no próximo. Vamos lá para ganhar”, disse.

Vítor Pereira vai regressar ao Dragão, onde conquistou vários títulos como adjunto e técnico principal.

O treinador português deixou mensagem aos adeptos: “Vocês são a nossa família e, como família, nos momentos difíceis, temos de lutar juntos e temos de estar unidos. Vocês são a essência do futebol e do clube, faremos de tudo para vos fazer sorrir”.

O Nottingham Forest está no 16º lugar da Premier League e nos quartos de final da Liga Europa. Já caiu das duas taças inglesas.

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