- Bola Branca 12h45
- 06 abr, 2026
-
Futebol Internacional
Corinthians anuncia “desligamento” com Dorival: já são 10 treinadores despedidos em 10 jornadas do Brasileirão
06 abr, 2026 - 11:25 • Hugo Tavares da Silva
Dois antigos selecionadores brasileiros são os favoritos para suceder ao ex-selecionador Dorival Júnior, que somou quatro derrotas e cinco empates nos últimos nove jogos. Em menos de um ano, treinador conquistou Taça do Brasil e Supercopa.
Foi contratado pelo Corinthians no fim de abril de 2025 e conquistou a Copa do Brasil e a Supercopa. Menos de um ano depois de chegar, Dorival Júnior foi despedido. É o décimo despedimento em 10 jornadas do Brasileirão.
O antigo selecionador brasileiro, de 63 anos, não resistiu à derrota caseira contra o Internacional. O Corinthians não vence desde 19 de fevereiro, altura em que bateu o Athletico Paranaense na segunda jornada do campeonato. Desde então, o ‘timão’ somou cinco empates e quatro derrotas.
Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui
Dorival deixa o clube, onde foi criada a ‘Democracia Corinthiana’, na 16ª posição, depois de cair na semifinal do Paulistão, sendo eliminado pelo Novorizontino. O gigante de São Paulo não chegou a estrear-se na fase de grupos da Libertadores no mandato de Dorival.
“O Sport Club Corinthians Paulista comunica o desligamento do técnico Dorival Júnior e de sua comissão técnica”, pode ler-se na nota oficial do clube.
E acrescenta: “O Clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados, marcados por importantes conquistas à frente da equipa como a Copa do Brasil de 2025 e a Supercopa Rei de 2026, resultados que permanecerão na história da instituição”.
O treino, esta segunda-feira, será dirigido por William Batista, o treinador dos sub-20.
De acordo com o “Globo Esporte”, Tite e Fernando Diniz são os favoritos para ocupar a vaga. Ou seja, a saída de um ex-selecionador pode dar lugar à entrada de outro ex-selecionador. Tite foi despedido recentemente pelo Cruzeiro, enquanto Diniz foi afastado do Vasco da Gama.
