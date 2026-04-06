Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 06 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Liga Europa

Já há árbitro para o Braga-Betis

06 abr, 2026 - 10:54 • Lusa

Será a terceira vez na carreira que Felix Zwayer arbitrará um jogo do Sporting de Braga. A UEFA divulgou também que o árbitro português Tiago Martins será assistente do videoárbitro no FC Barcelona-Atlético de Madrid

O alemão Felix Zwayer é o árbitro do jogo de quarta-feira entre Sporting de Braga e Betis (17h45), da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa de futebol, em Braga, informou a UEFA esta segunda-feira.

Zwayer, de 44 anos e internacional desde 2012, terá como assistentes Robert Kempter e Dominik Schaal, enquanto Robert Schröder estará no videoárbitro, função na qual será coadjuvado por Pascal Müller.

Será a terceira vez na carreira que Zwayer arbitrará um jogo do Sporting de Braga, depois de ter estado numa partida dos oitavos de final da Liga Europa com o Mónaco, em 2021/22, e numa outra de qualificação na 'Champions', com o Panathinaikos, em 2023/24, ambos com vitórias dos minhotos.

A UEFA divulgou também que o árbitro português Tiago Martins será assistente do videoárbitro (AVAR) no FC Barcelona-Atlético de Madrid, da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol.

Tiago Martins irá coadjuvar o alemão Christian Dingert, no jogo de quarta-feira em Camp Nou (20h00), que terá arbitragem do romeno István Kovács, coadjuvado pelos assistentes Mihai Marica e Ferencz Tunyogi.

Na Liga dos Campeões, o clássico espanhol acontece no mesmo dia do Paris Saint-Germain-Liverpool, enquanto na terça-feira disputam-se os primeiros jogos dos 'quartos', entre Sporting e Arsenal, no Estádio José Alvalade, e Real Madrid e Bayern Munique.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 06 abr, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

