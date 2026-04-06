Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 06 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Futebol Internacional

Palmeiras de Abel vence outra vez e vai lançado na frente do Brasileirão

06 abr, 2026 - 11:31 • Lusa

Verdão bate Bahia com um golaço de Jhon Arias e um autogolo perto do final da partida a contar para a ronda 10.

A+ / A-

O Palmeiras, do treinador português Abel Ferreira, reforçou no domingo a liderança no campeonato brasileiro, ao somar a sua quinta vitória consecutiva, na visita ao Bahia (2-1), em jogo da 10.ª jornada.

O 'verdão', campeão com Abel Ferreira em 2022 e 2023, adiantou-se no marcador com um golo do avançado colombiano Jhon Arias, aos 42 minutos, mas no segundo tempo ainda sofreu o empate, com o Bahia a marcar por David Duarte, aos 58.

O triunfo dos paulistas chegou muito perto do final, com um autogolo do argentino Santiago Ramos, na sequência de um pontapé de canto em que o defesa dos baianos, na pequena área, desviou a bola para a própria baliza, aos 88.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

​Corinthians anuncia “desligamento” com Dorival: já são 10 treinadores despedidos em 10 jornadas do Brasileirão

Futebol Internacional

​Corinthians anuncia “desligamento” com Dorival: já são 10 treinadores despedidos em 10 jornadas do Brasileirão

Dois antigos selecionadores brasileiros são os fav(...)

Esta vitória reforça a liderança do Palmeiras, para cinco pontos de vantagem, numa ronda em que o Fluminense, agora em igualdade pontual com o São Paulo, no segundo lugar, ambos com 20 pontos, empatou na visita ao Coritiba (1-1).

O Flamengo, de Leonardo Jardim, e o Bahia ocupam a quarta e quinta posições, a oito pontos da frente, mas ambos com menos um jogo disputado.

Também no domingo, o Grêmio, de Luís Castro, não foi além de um empate na receção ao Remo (0-0), naquele que foi o terceiro jogo consecutivo sem vencer da formação de Porto Alegre (duas derrotas e um empate), que é 10.ª classificada.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 06 abr, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica demora na legalização de imigrantes

Entrevista Renascença

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica demora na legalização de imigrantes

54 anos depois, há humanos a caminho da Lua: missão Artemis II da NASA já foi lançada

54 anos depois, há humanos a caminho da Lua: missão Ar(...)

Bolieiro sem pressa na revisão constitucional, mas avisa: "Não pode ser uma maioria contra" PS

Bolieiro sem pressa na revisão constitucional, mas avi(...)

Apple faz meio século: de startup de garagem a gigante tecnológico global

Apple faz meio século: de startup de garagem a gigante(...)

Combustível mais barato estraga os motores?

Combustível mais barato estraga os motores?