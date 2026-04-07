Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 07 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Liga dos Campeões

Arteta rejeita que eliminatória esteja decidida. "Ainda temos muito para fazer em Londres"

07 abr, 2026 - 23:11 • Inês Braga Sampaio

Treinador do Arsenal antevê segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões complicada, na próxima quarta-feira, dia 15 de abril, no Emirates.

A+ / A-

Mikel Arteta avisa que a eliminatória dos quartos de final da Liga dos Campeões, frente ao Sporting, não está resolvida, apesar da vitória do Arsenal, por 1-0, em Alvalade, na primeira mão, esta terça-feira.

"Para nada, mais ainda com o nível do adversário. Ainda nos falta muito para fazer em Londres, na semana que vem", salienta o espanhol, treinador dos "gunners", em declarações à Sport TV, após a partida.

Sporting e Arsenal voltam a encontrar-se na próxima quarta-feira, dia 15 de abril, no Emirates, em Londres, para a segunda mão.

Análise: "Feliz pela vitória, contra um adversário que ganhava há 17 jogos e com muito hábito de fazer as coisas bem e complicar a vida ao adversário. Fomos dominantes em muitas situações do jogo, mesmo sem criar muita ameaça, em especial na área contrária, porque nos faltaram algumas coisas que esperamos melhorar na semana que vem. Mas também tiveram duas oportunidades em que o David [Raya] teve de intervir e salvou-nos de sofrer. E depois, mais uma vez, os jogadores que vieram do banco tiveram um impacto tremendo, na ação do golo, que foi maravilhosa e decidiu o jogo."

Agressividade: "A nossa identidade, a intensidade, a agressividade, o querer recuperar a bola imediatamente é o que mais nos define. É uma parte de nós e creio que fizemos isso muito bem."

Gabriel Martinelli e Kai Havertz entraram e decidiram: "Privilegiamos os 'finishers' que entrem e tenham impacto. O que fizeram foi extraordinário. O Max [Bownam] também, tem 16 anos e entra num cenário assim e joga. Deixa-nos feliz que todos se sintam motivados e envolvidos e se sintam importantes. Vão dar-nos muito."

Eliminatória decidida? "Para nada, mais ainda com o nível do adversário. Ainda nos falta muito para fazer em Londres, na semana que vem. Agora, descansar e prepararmo-nos para sábado, porque temos um jogo importante."

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 07 abr, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Macarrão e feijão verde na ementa dos astronautas da Artemis II a caminho da Lua

Macarrão e feijão verde na ementa dos astronautas da Artemis II a caminho da Lua

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica demora na legalização de imigrantes

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica dem(...)

O momento em que deputados constituintes saem do Parlamento durante discurso de André Ventura

O momento em que deputados constituintes saem do Parla(...)

54 anos depois, há humanos a caminho da Lua: missão Artemis II da NASA já foi lançada

54 anos depois, há humanos a caminho da Lua: missão Ar(...)

Bolieiro sem pressa na revisão constitucional, mas avisa: "Não pode ser uma maioria contra" PS

Bolieiro sem pressa na revisão constitucional, mas avi(...)