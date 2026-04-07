Arteta rejeita que eliminatória esteja decidida. "Ainda temos muito para fazer em Londres"

Mikel Arteta avisa que a eliminatória dos quartos de final da Liga dos Campeões, frente ao Sporting, não está resolvida, apesar da vitória do Arsenal, por 1-0, em Alvalade, na primeira mão, esta terça-feira.

"Para nada, mais ainda com o nível do adversário. Ainda nos falta muito para fazer em Londres, na semana que vem", salienta o espanhol, treinador dos "gunners", em declarações à Sport TV, após a partida.

Sporting e Arsenal voltam a encontrar-se na próxima quarta-feira, dia 15 de abril, no Emirates, em Londres, para a segunda mão.

Análise: "Feliz pela vitória, contra um adversário que ganhava há 17 jogos e com muito hábito de fazer as coisas bem e complicar a vida ao adversário. Fomos dominantes em muitas situações do jogo, mesmo sem criar muita ameaça, em especial na área contrária, porque nos faltaram algumas coisas que esperamos melhorar na semana que vem. Mas também tiveram duas oportunidades em que o David [Raya] teve de intervir e salvou-nos de sofrer. E depois, mais uma vez, os jogadores que vieram do banco tiveram um impacto tremendo, na ação do golo, que foi maravilhosa e decidiu o jogo."

Agressividade: "A nossa identidade, a intensidade, a agressividade, o querer recuperar a bola imediatamente é o que mais nos define. É uma parte de nós e creio que fizemos isso muito bem."

Gabriel Martinelli e Kai Havertz entraram e decidiram: "Privilegiamos os 'finishers' que entrem e tenham impacto. O que fizeram foi extraordinário. O Max [Bownam] também, tem 16 anos e entra num cenário assim e joga. Deixa-nos feliz que todos se sintam motivados e envolvidos e se sintam importantes. Vão dar-nos muito."

Eliminatória decidida? "Para nada, mais ainda com o nível do adversário. Ainda nos falta muito para fazer em Londres, na semana que vem. Agora, descansar e prepararmo-nos para sábado, porque temos um jogo importante."