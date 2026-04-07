Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 07 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Liga dos Campeões

Bayern vence Real em Madrid e tem um pé nas meias-finais

07 abr, 2026 - 22:10 • Inês Braga Sampaio

Bávaros vão em vantagem para a segunda mão, que se realizará em Munique, na próxima quarta-feira, 15 de abril.

A+ / A-

O Bayern de Munique deu um importante passo rumo às meias-finais da Liga dos Campeões, esta terça-feira, ao vencer no terreno do Real Madrid, na primeira mão dos "quartos", por 2-1, no Estádio Bernabéu.

Os alemães adiantaram-se aos 41 minutos, por intermédio do ex-FC Porto Luis Díaz, e ampliaram a vantagem aos 46, com um golo do inevitável Harry Kane. Ao minuto 74, Kylian Mbappé reduziu para o Real.

O jogo da segunda mão está marcado para o dia 15 de abril, quarta-feira, às 20h00, na Allianz Arena, em Munique. Quem vencer este duelo defrontará Paris Saint-Germain ou Liverpool, nas meias-finais.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 07 abr, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Macarrão e feijão verde na ementa dos astronautas da Artemis II a caminho da Lua

Macarrão e feijão verde na ementa dos astronautas da Artemis II a caminho da Lua

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica demora na legalização de imigrantes

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica dem(...)

O momento em que deputados constituintes saem do Parlamento durante discurso de André Ventura

O momento em que deputados constituintes saem do Parla(...)

54 anos depois, há humanos a caminho da Lua: missão Artemis II da NASA já foi lançada

54 anos depois, há humanos a caminho da Lua: missão Ar(...)

Bolieiro sem pressa na revisão constitucional, mas avisa: "Não pode ser uma maioria contra" PS

Bolieiro sem pressa na revisão constitucional, mas avi(...)