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Bayern vence Real em Madrid e tem um pé nas meias-finais
07 abr, 2026 - 22:10 • Inês Braga Sampaio
Bávaros vão em vantagem para a segunda mão, que se realizará em Munique, na próxima quarta-feira, 15 de abril.
O Bayern de Munique deu um importante passo rumo às meias-finais da Liga dos Campeões, esta terça-feira, ao vencer no terreno do Real Madrid, na primeira mão dos "quartos", por 2-1, no Estádio Bernabéu.
Os alemães adiantaram-se aos 41 minutos, por intermédio do ex-FC Porto Luis Díaz, e ampliaram a vantagem aos 46, com um golo do inevitável Harry Kane. Ao minuto 74, Kylian Mbappé reduziu para o Real.
O jogo da segunda mão está marcado para o dia 15 de abril, quarta-feira, às 20h00, na Allianz Arena, em Munique. Quem vencer este duelo defrontará Paris Saint-Germain ou Liverpool, nas meias-finais.
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