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"Depois de pensar muito, decidi retirar-me do futebol": Aaron Ramsey vai pendurar as botas

07 abr, 2026 - 15:55 • Lusa

O médio começou a carreira no Cardiff City antes de seguir para o Arsenal, pelo qual disputou 369 jogos, marcou 64 golos e distribuiu 60 assistências.

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O galês Aaron Ramsey anunciou esta terça-feira a sua retirada do futebol profissional, aos 35 anos, depois de ter rescindido o contrato com o clube mexicano Pumas, em novembro do ano passado.

"Esta não foi uma decisão fácil. Depois de pensar muito, decidi retirar-me do futebol", disse o atleta numa publicação nas suas redes sociais.

O médio começou a carreira no Cardiff City antes de seguir para o Arsenal, pelo qual disputou 369 jogos, marcou 64 golos e distribuiu 60 assistências, tendo conquistado três Taças de Inglaterra, embora a sua passagem pelos 'gunners' tenha sido marcada por lesões e problemas físicos.

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Isso não o impediu de estar 11 anos no Arsenal antes de rumar para a Juventus, em que passou duas temporadas e ganhou uma Serie A e uma Taça de Itália. Mais tarde, esteve emprestado aos escoceses do Rangers, tendo alcançado uma final da Liga Europa, e ao Nice.

Posteriormente, retornou ao Cardiff e representou o Pumas, pelo qual realizou o último encontro em 28 de setembro do ano passado.

A nível internacional, Ramsey é considerado um dos melhores futebolistas da história do País de Gales, com 86 encontros e 21 golos, além de ter participado em três fases finais de grandes competições, incluindo o Euro2016, no qual os galeses defrontaram Portugal nas meias-finais, tendo ainda sido eleito para a melhor equipa do torneio.

Pela seleção galesa jogou ainda no Euro2020 e no Mundial2022, sendo que o último encontro aconteceu em 09 de setembro, diante de Montenegro, para a Liga das Nações.

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