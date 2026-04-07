Morreu o treinador romeno Mircea Lucescu, aos 80 anos

O treinador e antigo futebolista Mircea Lucescu, que era selecionador da Roménia, morreu esta terça-feira, aos 80 anos, no Hospital Universitário de Bucareste (SUUB), onde estava internado desde 29 de março.

Lucescu sucumbiu aos problemas de saúde que o assolaram nos últimos dias e que o forçaram a abandonar o comando da seleção romena.

"O Hospital Universitário de Urgência de Bucareste informa que hoje, terça-feira, 7 de abril de 2026, foi declarado o óbito do senhor Mircea Lucescu", lê-se numa nota oficial do hospital, que recorda Lucescu como "um dos mais titulados treinadores e jogadores do futebol romeno, o primeiro a qualificar a seleção nacional da Roménia para um Europeu".

"Gerações inteiras de romenos cresceram com a sua imagem na alma, como um símbolo nacional. Que Deus o tenha em descanso", pode ler-se.



Lucescu tinha-se sentido mal durante um treino, a 29 de março, e transportado para o hospital. No dia 31, quando estava previsto ter alta hospitalar, sofreu mais dois enfartes. Esta terça-feira, após múltiplos acidentes vasculares cerebrais isquémicos, o SUUB informara que o treinador se encontrava em estado crítico. Acabou por não resistir.

Mircea Lucescu iniciou a ligação ao futebol enquanto jogador, tendo representado o Dínamo de Bucareste durante quase toda a carreira, durante a qual conquistou seis campeonatos e duas Taças da Roménia.

A transição para a carreira de treinador foi feita em 1979. Dois anos depois, Lucescu tornou-se selecionador da Roménia, que levou ao primeiro Europeu da sua história, em 1984. Orientou, depois, o clube da vida inteira, o Dínamo de Bucareste, e passou por vários países: Itália, onde treinou o Inter de Milão, Turquia, Rússia e Ucrânia. Foi também selecionador turco.

No palmarés de Lucescu brilham nove campeonatos ucranianos (oito com o Shakhtar Donetsk e um com o Dínamo de Kiev) e dois turcos (com Galatasaray e Besiktas), além de uma Supertaça Europeia, com o Rapid Bucareste, e uma Liga Europa, com o Shakhtar.