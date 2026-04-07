Ricardo Horta diz que o Betis é tão favorito a ganhar a Liga Europa como o SC Braga: "Estamos preparados"

O avançado garante que a equipa "está preparada e bastante motivada para jogar esta fase" da competição O avançado Ricardo Horta considerou esta terça-feira que o Sporting de Braga também pode vencer a Liga Europa de futebol, prometendo "uma grande resposta" na receção ao Betis, na quarta-feira, na primeira mão dos quartos de final. "Estamos preparados e bastante motivados para jogar esta fase da Liga Europa. Não são todos os anos que o Braga está nesta competição e defronta o Betis nos quartos de final. Sabemos que é muito competitivo, está em quinto na liga espanhola, uma das mais competitivas do mundo, e estão reunidos todos os ingredientes para um grande jogo, em que queremos mostrar a equipa que somos", afirmou o capitão dos bracarenses em conferência de imprensa. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Questionado sobre se a equipa de Sevilha é um dos favoritos para ganhar a competição, Ricardo Horta respondeu: "É um dos favoritos, tal como nós e todas as outras equipas que estão na competição." "Sabemos que o Betis é uma equipa com jogadores de grande qualidade, com vários internacionais, mas estamos bem preparados e vamos dar uma grande resposta. Queremos fazer um grande jogo, com personalidade, e, mais uma vez, mostrar a qualidade que temos e o clube que somos", disse. Ricardo Horta frisou que ainda é cedo para "meter todas as fichas" na Liga Europa, porque ainda há "alguns jogos" para disputar no campeonato, mas "meter todas as fichas nesta eliminatória, sim".