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Ricardo Horta diz que o Betis é tão favorito a ganhar a Liga Europa como o SC Braga: "Estamos preparados"

07 abr, 2026 - 16:03 • Lusa

Sporting de Braga e Betis defrontam-se a partir das 17h45 desta quarta-feira, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado pelo alemão Felix Zwayer.

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O avançado garante que a equipa "está preparada e bastante motivada para jogar esta fase" da competição

O avançado Ricardo Horta considerou esta terça-feira que o Sporting de Braga também pode vencer a Liga Europa de futebol, prometendo "uma grande resposta" na receção ao Betis, na quarta-feira, na primeira mão dos quartos de final.

"Estamos preparados e bastante motivados para jogar esta fase da Liga Europa. Não são todos os anos que o Braga está nesta competição e defronta o Betis nos quartos de final. Sabemos que é muito competitivo, está em quinto na liga espanhola, uma das mais competitivas do mundo, e estão reunidos todos os ingredientes para um grande jogo, em que queremos mostrar a equipa que somos", afirmou o capitão dos bracarenses em conferência de imprensa.

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Questionado sobre se a equipa de Sevilha é um dos favoritos para ganhar a competição, Ricardo Horta respondeu: "É um dos favoritos, tal como nós e todas as outras equipas que estão na competição."

"Sabemos que o Betis é uma equipa com jogadores de grande qualidade, com vários internacionais, mas estamos bem preparados e vamos dar uma grande resposta. Queremos fazer um grande jogo, com personalidade, e, mais uma vez, mostrar a qualidade que temos e o clube que somos", disse.

Ricardo Horta frisou que ainda é cedo para "meter todas as fichas" na Liga Europa, porque ainda há "alguns jogos" para disputar no campeonato, mas "meter todas as fichas nesta eliminatória, sim".

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"É uma eliminatória especial para o clube, para muitos jogadores que não jogaram esta competição ou chegaram a esta fase. Depois da fase de liga que fizemos e da reviravolta com o Ferencváros [nos oitavos de final], isso dá uma certa ilusão e queremos muito que chegue a hora do jogo", disse.

A cumprir a 10.ª temporada consecutiva nos minhotos, o internacional português de 31 anos detém os máximos de jogos e golos do Sporting de Braga e está a cinco golos de bater o recorde pessoal alcançado em 2019/20 (24), mas o jogador frisou que esse "não é um objetivo".

"Prefiro ganhar todos jogos do que marcar mais um golo ou fazer mais uma assistência, meto sempre o coletivo à frente do individual. Se contribuir com golos e assistências, sei que a equipa vai estar mais perto de vencer. Só quero fazer o meu trabalho dentro de campo e ajudar a equipa a conseguir vitórias, que é para isso que me pagam", disse.

Sporting de Braga e Betis defrontam-se a partir das 17h45 desta quarta-feira, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado pelo alemão Felix Zwayer.

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