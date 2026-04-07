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- 07 abr, 2026
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Liga Europa
"Temos de ser nós próprios, mais do que nunca": Carlos Vicens e o jogo com o Betis
07 abr, 2026 - 15:29 • Lusa
Os bracarenses vão realizar o 17.º jogo europeu esta temporada, após as seis partidas de apuramento, as oito da fase de liga e as duas dos oitavos de final (11 vitórias, três empates e duas derrotas).
O treinador Carlos Vicens frisou esta terça-feira a importância de o Sporting de Braga ter "muita personalidade" para bater os espanhóis do Betis, na quarta-feira, em casa, na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa de futebol.
Os bracarenses vão realizar o 17.º jogo europeu esta temporada, após as seis partidas de apuramento, as oito da fase de liga e as duas dos oitavos de final (11 vitórias, três empates e duas derrotas).
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"Esperamos um jogo difícil, perante um rival de grande nível, que, por mérito próprio, está nos 'quartos' da Liga Europa", disse, desvalorizando ainda começar a eliminatória em casa, ao considerar que isso perdeu importância depois da alteração da regra dos golos fora.
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O treinador espanhol considerou o Betis uma equipa de "nível muito alto, com jogadores de qualidade e com uma ideia coletiva clara, com velocidade e desequilíbrio nas alas e jogo por dentro, com contundência na área rival".
"Temos que ser nós próprios, mais do que nunca, a equipa em que nos consolidámos já há alguns meses e oferecer a nossa melhor versão, se quisermos ter êxito", disse, em conferência de imprensa.
Vicens assumiu "muita ambição" para esta eliminatória, com o Sporting de Braga a "tentar impor o seu jogo, mesmo diante de rivais de alto nível e muito peso".
O técnico quer que a equipa tenha "muita personalidade e que a bola não queime: que a queiras ter e assumir riscos, impondo o teu jogo, o que não vai acontecer durante 100 minutos, mas ser capazes de sofrer e saber ultrapassar esses momentos mais difíceis do jogo".
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Questionado sobre se não ser o favorito pode favorecer os minhotos, reforçou apenas a ideia de que o Sporting de Braga "vai querer mostrar a sua melhor versão para estar mais perto do objetivo".
Quinta classificada da La Liga, a equipa de Sevilha atravessa um período menos positivo, não vencendo no campeonato espanhol há seis jogos consecutivos, mas Carlos Vicens deixou elogios ao veterano treinador do Betis, o chileno Manuel Pellegrini, de 72 anos.
Nas últimas oito partidas, o Betis só ganhou uma vez, há cerca de três semanas, no 'carimbo' para os 'quartos' da Liga Europa, com uma goleada por 4-0 sobre os gregos do Panathinaikos, o mesmo resultado que os minhotos conseguiram diante dos húngaros do Ferencváros, após a derrota em Budapeste, na primeira mão, por 2-0.
Barisic e Zalazar, lesionados, são baixas certas e Vítor Carvalho continua em dúvida, a recuperar de lesão.
Sporting de Braga e Betis defrontam-se a partir das 17:45 de quarta-feira, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado pelo alemão Felix Zwayer.
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