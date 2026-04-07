"Temos de ser nós próprios, mais do que nunca": Carlos Vicens e o jogo com o Betis

O treinador Carlos Vicens frisou esta terça-feira a importância de o Sporting de Braga ter "muita personalidade" para bater os espanhóis do Betis, na quarta-feira, em casa, na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa de futebol. Os bracarenses vão realizar o 17.º jogo europeu esta temporada, após as seis partidas de apuramento, as oito da fase de liga e as duas dos oitavos de final (11 vitórias, três empates e duas derrotas). Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui "Esperamos um jogo difícil, perante um rival de grande nível, que, por mérito próprio, está nos 'quartos' da Liga Europa", disse, desvalorizando ainda começar a eliminatória em casa, ao considerar que isso perdeu importância depois da alteração da regra dos golos fora.

O treinador espanhol considerou o Betis uma equipa de "nível muito alto, com jogadores de qualidade e com uma ideia coletiva clara, com velocidade e desequilíbrio nas alas e jogo por dentro, com contundência na área rival". "Temos que ser nós próprios, mais do que nunca, a equipa em que nos consolidámos já há alguns meses e oferecer a nossa melhor versão, se quisermos ter êxito", disse, em conferência de imprensa. Vicens assumiu "muita ambição" para esta eliminatória, com o Sporting de Braga a "tentar impor o seu jogo, mesmo diante de rivais de alto nível e muito peso". O técnico quer que a equipa tenha "muita personalidade e que a bola não queime: que a queiras ter e assumir riscos, impondo o teu jogo, o que não vai acontecer durante 100 minutos, mas ser capazes de sofrer e saber ultrapassar esses momentos mais difíceis do jogo".