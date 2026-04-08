Braga-Betis: é isto que tem de saber para o jogo desta noite

O Sporting de Braga recebe esta quarta-feira o Betis, em jogo da primeira mão dos quartos da final da Liga Europa de futebol, com os ‘arsenalistas’ a procurarem uma segunda presença nas meias-finais da competição.

Após uma boa campanha na fase de grupos, na qual conseguiram ficar no top-8 (em sexto), os bracarenses eliminaram nos oitavos de final os húngaros do Ferencváros, com uma goleada na ‘Pedreira’ (4-0), após perderem em Budapeste (2-0).

Esta é a quarta vez na história que o Sporting de Braga atinge os quartos de final da competição, depois de presenças em 2010/11, época em que foi finalista derrotado, diante do FC Porto (1-0), em Dublin, em 2015/16, eliminado pelo Shakhtar Dontesk, e em 2021/22, pelo Rangers.

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No jogo desta quarta-feira, os bracarenses medem forças com um Betis que é quinto classificado na Liga espanhola, a distantes 12 pontos do Atlético de Madrid, quarto, na última vaga da zona de apuramento para a ‘Champions’.

Na fase de grupos da Liga Europa, o Betis teve também apuramento direto para os ‘oitavos’, ao ser quarto classificado, e na anterior ronda esteve igualmente em desvantagem, com uma derrota no primeiro jogo (1-0), mas na segunda mão goleou o Panathinaikos (4-0).

O jogo desta quarta-feira na ‘Pedreira’, com início às 17h45, terá arbitragem do alemão Felix Zwayer, e antecede o jogo de quinta-feira entre o FC Porto e o Nottingham Forest (20h00), também da primeira mão dos ‘quartos’ da Liga Europa.