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Pellegrini. “Empate é um bom resultado”

08 abr, 2026 - 20:46

Sp. Braga e Bétis empataram 1-1 na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.

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O treinador do Bétis, Manuel Pellegrini, sai satisfeito da Pedreira após a primeira parte da eliminatória da Liga Europa.

Análise ao jogo

"Falta jogar em nossa casa, mas o empate é um bom resultado. Era um jogo importante, não decisivo, mas é um bom resultado. Foi um jogo bastante estranho, começámos a perder com um canto logo a começar. Eles têm bons jogadores tecnicamente, sabem guardar a bola, mas depois dos primeiros dez minutos fizemos uma grande primeira parte, tivemos quatro ou cinco oportunidades para empatar, o guarda-redes adversário impediu o empate, mas não concretizámos. Na segunda parte houve equilíbrio e, numa boa jogada, depois de um penálti claríssimo, empatámos o jogo."

Falta de eficácia

"A falta de eficácia é uma coisa que acontece no futebol. Não é fácil começar a perder aos dois minutos e reagir a isso. Tivemos cinco oportunidades para marcar, mas o futebol é assim e conseguimos empatar na segunda parte. A equipa mostrou personalidade e agora temos de nos centrar no jogo com o Osasuna. Só depois temos de pensar na segunda mão."

Bom resultado

"Fizemos uma primeira parte muito boa, mais não se pode pedir mais, apenas marcar golo. Na segunda parte tínhamos de ter cuidado para não sofrer o segundo golo, porque defrontámos uma equipa com muita capacidade técnica, que sabe guardar a bola. Tivemos muita personalidade na primeira parte, absorvemos bem o golo sofrido e podíamos ter empatado na primeira parte. É um bom resultado, mas não decisivo. Em termos gerais, um empate fora é sempre um bom resultado, mas isso não nos dá a classificação e temos de fazer um bom resultado em casa."

Sp. Braga e Bétis empataram 1-1 na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.

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