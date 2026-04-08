- Bola Branca 18h17
- 08 abr, 2026
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Liga dos Campeões
PSG e Atlético na frente para as meias da Champions
08 abr, 2026 - 22:19
As segundas mãos estão marcadas para a próxima terça-feira.
O PSG e o Atlético Madrid estão em vantagem para chegar às meias-finais da Liga dos Campeões.
Os franceses, campeões europeus em título, venceram o Liverpool, por 2-0, em Paris.
Doué e Kvaratskhelia marcaram os tentos dos parisienses, o segundo com assistência de João Neves.
Para além de Neves, também estiveram em campo Vitinha e Nuno Mendes.
Já o Atlético Madrid “vingou-se” do Barcelona – depois da derrota para o campeonato - e ganha vantagem em casa dos catalães para a Champions.
Pelos colchoneros marcaram Julian Alvarez e Sorloth.
Nota ainda para Cubarsi. O central dos blaugrana foi expulso aos 44 minutos.
De recordar que as duas equipas também se encontraram para a Taça do Rei e aí também foram os de Madrid a levar a melhor.
As segundas mãos estão marcadas para a próxima terça-feira.
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