PSG e Atlético na frente para as meias da Champions

O PSG e o Atlético Madrid estão em vantagem para chegar às meias-finais da Liga dos Campeões.

Os franceses, campeões europeus em título, venceram o Liverpool, por 2-0, em Paris.

Doué e Kvaratskhelia marcaram os tentos dos parisienses, o segundo com assistência de João Neves.

Para além de Neves, também estiveram em campo Vitinha e Nuno Mendes.

Já o Atlético Madrid “vingou-se” do Barcelona – depois da derrota para o campeonato - e ganha vantagem em casa dos catalães para a Champions.

Pelos colchoneros marcaram Julian Alvarez e Sorloth.

Nota ainda para Cubarsi. O central dos blaugrana foi expulso aos 44 minutos.

De recordar que as duas equipas também se encontraram para a Taça do Rei e aí também foram os de Madrid a levar a melhor.

As segundas mãos estão marcadas para a próxima terça-feira.