Vicens. “Temos de aprender com os erros, dar a volta e tentar seguir em frente”

O treinador do Sp. Braga, Carlos Vicens, elogiou o esforço da sua equipa contra o Bétis na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.

Análise ao jogo

“Não queríamos conceder aquele golo, mas, como tinha dito, os detalhes podiam ditar muito do que seria este jogo. A equipa mostrou a sua identidade e estou muito satisfeito pelo esforço dos jogadores, que deixaram tudo em campo. Falámos ao intervalo sobre a falta de tranquilidade que estávamos a ter, sobretudo em erros não forçados, mas isso também tem a ver com o cenário, já que estamos nos quartos de final da Liga Europa. Disse-lhes para confiarem neles. Tentámos controlar o jogo, mas depois chegou um momento em que se viu alguma quebra física, pois tivemos um jogo difícil com o Moreirense. Tivemos a possibilidade de conseguir o segundo golo, mas sofremos o golo do empate. Com dois passes e em poucos segundos, o Betis empatou. Temos de aprender com os erros, dar a volta e tentar seguir em frente”.

Hornicek

“É alguém que é muito humilde, quer melhorar sempre e estamos muito contentes com o crescimento deles. Está a fazer uma grande temporada.”

Lesões de Niakaté e Diego

“Vamos ver se conseguem recuperar para o jogo da segunda mão..."

Postura da equipa em campo

“Há poucas surpresas sobre como nos comportamos em campo, a ser uma equipa boa, a competir sempre e é isso que vamos fazer sempre. A nossa identidade é clara. Hoje demos uma grande imagem e temos o objetivo claro de seguir em frente.”

Detalhes

“Os detalhes determinam muito os momentos da partida. Houve detalhes que pesaram, alguma intranquilidade nossa no passe na primeira parte. Disse isso aos jogadores ao intervalo. Conseguimos ter mais tranquilidade na segunda parte, não concedemos tantos lances ao Betis, mas acabámos por sofrer. Agora é tentar ir a Sevilha fazer um jogo sério, competente e competir bem. Queríamos vencer, mas empatámos, e agora é preparar bem o próximo jogo, com o Arouca, para depois pensar na 2.ª mão”.

Sp. Braga e Bétis empataram 1-1 em partida da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.