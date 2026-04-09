Futebol Internacional
Hat-trick de Paulinho aproxima Toluca das meias-finais da Champions da CONCACAF
09 abr, 2026 - 12:05 • Lusa
Ponta de lança internacional português marcou três golos ao LA Galaxy, na primeira mão dos quartos de final. O segundo jogo está marcado para quarta-feira, na Califórnia.
Paulinho marcou três golos no triunfo caseiro dos mexicanos do Toluca sobre os norte-americanos LA Galaxy, por 4-2, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões da CONCACAF, esta quinta-feira.
O argentino Nicolas Castro inaugurou o marcador a favor da equipa da casa, aos 12 minutos, e Paulinho atingiu o "hat-trick" com golos aos 43, 73 e 85 a favor dos “Diablos Rojos”.
Os golos forasteiros foram apontados pelo luso-brasileiro Gabriel Pec e pelo alemão Marco Reus, respetivamente aos 66 e 77 minutos.
As equipas voltam a defrontar-se na quarta-feira, na Califórnia.
Paulinho, de 33 anos, foi recentemente chamado a representar a seleção portuguesa em jogos de preparação para o Mundial 2026.
O ponta de lança representou Sporting, Sporting de Braga e Gil Vicente, entre outros clubes portugueses, antes de se transferir para o México, em 2024.
