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Jardim entra a vencer na Libertadores, Abel empata

09 abr, 2026 - 08:31 • Inês Braga Sampaio

Flamengo ganhou no terreno do Cusco, do Peru. Palmeiras empatou na visita aos colombianos do Junior de Barranquilla.

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Sensações distintas para os portugueses que treinam equipas brasileiras, na Copa Libertadores, esta quinta-feira. O Flamengo, de Leonardo Jardim, venceu na visita aos peruanos do Cusco, por 2-0. Já o Palmeiras, de Abel Ferreira, empatou no terreno dos colombianos do Junior, por 1-1.

Bruno Henrique, aos 59 minutos, e Giorgian de Arrascaeta, aos 92, marcaram os golos do Flamengo em Cusco. A equipa de Jardim assume, logo à primeira jornada, a liderança do Grupo A, com três pontos.

Em Barranquilla, a equipa da casa adiantou-se logo aos dez minutos, por intermédio de Teófilo Gutiérrez, de grande penalidade. Ramón Sousa empatou ao minuto 56, contudo, já não foi a tempo da reviravolta.

Com este resultado, os paulistas estão no segundo lugar do Grupo F, com um ponto, menos dois que os peruanos do Sporting Cristal.

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