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Brasil
Jardim entra a vencer na Libertadores, Abel empata
09 abr, 2026 - 08:31 • Inês Braga Sampaio
Flamengo ganhou no terreno do Cusco, do Peru. Palmeiras empatou na visita aos colombianos do Junior de Barranquilla.
Sensações distintas para os portugueses que treinam equipas brasileiras, na Copa Libertadores, esta quinta-feira. O Flamengo, de Leonardo Jardim, venceu na visita aos peruanos do Cusco, por 2-0. Já o Palmeiras, de Abel Ferreira, empatou no terreno dos colombianos do Junior, por 1-1.
Bruno Henrique, aos 59 minutos, e Giorgian de Arrascaeta, aos 92, marcaram os golos do Flamengo em Cusco. A equipa de Jardim assume, logo à primeira jornada, a liderança do Grupo A, com três pontos.
Em Barranquilla, a equipa da casa adiantou-se logo aos dez minutos, por intermédio de Teófilo Gutiérrez, de grande penalidade. Ramón Sousa empatou ao minuto 56, contudo, já não foi a tempo da reviravolta.
Com este resultado, os paulistas estão no segundo lugar do Grupo F, com um ponto, menos dois que os peruanos do Sporting Cristal.
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