Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 09 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mundial 2026

João Pinheiro. “Momento muito importante na nossa carreira”

09 abr, 2026 - 19:30

Árbitro vai estar no Mundial 2026 e espera representar bem Portugal e a arbitragem lusa.

A+ / A-

O árbitro João Pinheiro divide os louros da sua nomeação para o Mundial 2026 por muita gente.

Em declarações ao Canal 11, João Pinheiro diz que “a nomeação para o Mundial significa bastante para mim e para a minha equipa”.

“Sem dúvida que é um momento muito importante na nossa carreira. Algo que ambicionámos há algum tempo, algo que preparámos com muita antecedência para chegar a este dia e termos este sucesso”.

O juiz internacional acrescenta: Este é um trabalho de muita gente, não só de nós três. Também é dos videoárbitros que nos acompanharam ao longo destes anos, de um Conselho de Arbitragem que esteve sempre presente connosco, de um presidente da Federação Portuguesa de Futebol que também nos apoiou”.

Pinheiro não tem dúvidas: “Isto é um marco muito importante para nós. Mas também muito importante para a arbitragem portuguesa. Acho que é um reconhecimento do trabalho que tem sido desenvolvido ao longo destes anos”.

A fechar, o desejo: “Esperamos fazê-lo [representar Portugal] da melhor maneira possível”.

Aos 38 anos, Pinheiro vai estar no evento desportivo a disputar nos Estados Unidos, México e Canadá entre 11 de junho e 19 de julho.

Os assistentes Bruno Jesus e Luciano Maia também foram nomeados para a fase final do Campeonato do Mundo.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 09 abr, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Artemis II recupera contacto e surpreende cientistas com "clarões de impacto" na Lua

Artemis II recupera contacto e surpreende cientistas com "clarões de impacto" na Lua

Presidências Abertas: a "pedrada no charco" que "foi levantar a tampa de alguns problemas"

Presidências Abertas: a "pedrada no charco" que "foi l(...)

Israel bombardeia Líbano após anúncio de cessar-fogo no Médio Oriente

Israel bombardeia Líbano após anúncio de cessar-fogo n(...)

Macarrão e feijão verde na ementa dos astronautas da Artemis II a caminho da Lua

Macarrão e feijão verde na ementa dos astronautas da A(...)

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica demora na legalização de imigrantes

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica dem(...)