João Pinheiro. “Momento muito importante na nossa carreira”

O árbitro João Pinheiro divide os louros da sua nomeação para o Mundial 2026 por muita gente.

Em declarações ao Canal 11, João Pinheiro diz que “a nomeação para o Mundial significa bastante para mim e para a minha equipa”.

“Sem dúvida que é um momento muito importante na nossa carreira. Algo que ambicionámos há algum tempo, algo que preparámos com muita antecedência para chegar a este dia e termos este sucesso”.

O juiz internacional acrescenta: Este é um trabalho de muita gente, não só de nós três. Também é dos videoárbitros que nos acompanharam ao longo destes anos, de um Conselho de Arbitragem que esteve sempre presente connosco, de um presidente da Federação Portuguesa de Futebol que também nos apoiou”.

Pinheiro não tem dúvidas: “Isto é um marco muito importante para nós. Mas também muito importante para a arbitragem portuguesa. Acho que é um reconhecimento do trabalho que tem sido desenvolvido ao longo destes anos”.

A fechar, o desejo: “Esperamos fazê-lo [representar Portugal] da melhor maneira possível”.

Aos 38 anos, Pinheiro vai estar no evento desportivo a disputar nos Estados Unidos, México e Canadá entre 11 de junho e 19 de julho.

Os assistentes Bruno Jesus e Luciano Maia também foram nomeados para a fase final do Campeonato do Mundo.