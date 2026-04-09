  • Bola Branca 18h15
  • 09 abr, 2026
Liga Europa. Resultados para todos os gostos

09 abr, 2026 - 23:25

Três partidas realizaram-se esta quinta-feira.

Jogaram-se três partidas dos quartos de final da Liga Europa e com resultados para todos os gostos.

O FC Porto empatou com o Nottingham Forest, o Friburgo venceu em casa o Celta e o Aston Villa ganhou fora.

Veja os resultados do dia:

Friburgo 3-0 Celta

FC Porto 1-1 Nottingham Forest

Bolonha 1-3 Aston Villa

A segunda mão está marcada para a próxima quinta-feira.

