Liga Europa. Resultados para todos os gostos
09 abr, 2026 - 23:25
Jogaram-se três partidas dos quartos de final da Liga Europa e com resultados para todos os gostos.
O FC Porto empatou com o Nottingham Forest, o Friburgo venceu em casa o Celta e o Aston Villa ganhou fora.
Veja os resultados do dia:
Friburgo 3-0 Celta
FC Porto 1-1 Nottingham Forest
Bolonha 1-3 Aston Villa
A segunda mão está marcada para a próxima quinta-feira.
