Maxi e João Neves no onze da Champions
09 abr, 2026 - 17:20
Escolha da UEFA após os jogos de terça e quarta-feira.
Os jogadores Maxi Araújo (Sporting) e João Neves (PSG) foram escolhidos pela UEFA para a equipa da semana dos quartos-de-final da Liga dos Campeões.
O ala uruguaio, dos leões, esteve em destaque na partida contra o Arsenal.
Já o internacional português fez uma assistência na partida contra o Liverpool.
É este o onze da semana:
Neuer (Bayern), Stanisic (Bayern), Marquinhos (PSG), Le Normand (Atlético Madrid), Maxi Araújo (Sporting), Kimmich (Bayern), João Neves (PSG), Havertz (Arsenal), Lamine Yamal (Barcelona), Kvaratskhelia (PSG) e Julian Álvarez (Atlético Madrid).
