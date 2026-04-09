Liga dos Campeões

Maxi e João Neves no onze da Champions

09 abr, 2026 - 17:20

Escolha da UEFA após os jogos de terça e quarta-feira.

Os jogadores Maxi Araújo (Sporting) e João Neves (PSG) foram escolhidos pela UEFA para a equipa da semana dos quartos-de-final da Liga dos Campeões.

O ala uruguaio, dos leões, esteve em destaque na partida contra o Arsenal.

Já o internacional português fez uma assistência na partida contra o Liverpool.

É este o onze da semana:

Neuer (Bayern), Stanisic (Bayern), Marquinhos (PSG), Le Normand (Atlético Madrid), Maxi Araújo (Sporting), Kimmich (Bayern), João Neves (PSG), Havertz (Arsenal), Lamine Yamal (Barcelona), Kvaratskhelia (PSG) e Julian Álvarez (Atlético Madrid).

