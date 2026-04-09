FIFA
Oficial. João Pinheiro no Mundial 2026
09 abr, 2026 - 16:29 • Carlos Calaveiras
Lista de árbitros conhecida esta quinta-feira.
O português João Pinheiro é um dos árbitros escolhidos pela FIFA para dirigir jogos do Mundial 2026.
Aos 38 anos, Pinheiro vai estar no evento desportivo a disputar nos Estados Unidos, México e Canadá entre 11 de junho e 19 de julho.
Os assistentes Bruno Jesus e Luciano Maia também foram nomeados para a fase final do Campeonato do Mundo.
O último árbitro luso a estar numa fase final foi Pedro Proença, atual presidente da FPF, em 2014.
João Pinheiro, advogado de profissão, subiu à primeira categoria do futebol nacional em 2015 e recebeu as insígnias internacionais um ano depois.
O português foi o árbitro que dirigiu a final da Supertaça Europeia entre o PSG e o Tottenham, a 13 de agosto de 2025.
Lista de árbitros
UEFA: Michael Oliver (Inglaterra); Anthony Taylor (Inglaterra); Francois Letexier (França); Clement Turpin (França); Felix Zwayer (Alemanha); Maurizio Mariani (Itália); Danny Makkelie (Holanda); Espen Eskas (Noruega); Szymon Marciniak (Polónia); João Pinheiro (Portugal); Istvan Kovacs (Roménia); Slavko Vincic (Eslovénia); Alejandro Hernández Hernández (Espanha); Glenn Nyberg (Suécia) e Sandro Schaerer (Suíça).
AFC: Adham Makhadmeh (Jordânia); Ning Ma (China); Alireza Faghani (Austrália); Yusuke Araki (Japão); Abdulrahman Al Jassim (Qatar); Khalid Al Turais (Arábia Saudita) y Ilgiz Tantashev (Uzbequistão)
CAF: Mustapha Ghorbal (Argélia); Pierre Atcho (Gabão); Amin Mohamed (Egípto); Jalal Jayed (Marrocos); Dahane Beida (Mauritânia); Omar Abdulkadir Artan (Somália); Abongile Tom (África do Sul)
CONCACAF: Drew Fischer (Canadá); Juan Calderon (Costa Rica); Said Martinez (Honduras); Oshane Nation (Jamaica); Cesar Ramos (México); Katia Garcia (México); Ivan Barton (El Salvador); Ismail Elfath (Estados Unidos); Tori Penso (Estados Unidos)
CONMEBOL: Yael Falcon Perez (Argentina); Dario Herrera (Argentina); Facundo Tello (Argentina); Ramon Abatti (Brasil); Raphael Claus (Brasil); Wilton Sampaio (Brasil); Cristian Garay (Chile); Andres Rojas (Colômbia); Juan Gabriel Benitez (Paraguai); Kevin Ortega (Perú); Gustavo Tejera (Uruguai); Jesus Valenzuela (Venezuela)
A lista completa pode ser vista AQUI
