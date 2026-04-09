Oito jogos de castigo para Abel Ferreira
09 abr, 2026 - 17:29
Técnico do Palmeiras foi expulso em duas partidas quase consecutivas do Brasileirão.
O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, com oito jogos de suspensão.
Em causa as expulsões nos jogos contra o Fluminense e o São Paulo, partidas da 4ª e 8ª jornada do Brasileirão.
O técnico já cumpriu dois desses jogos de castigo.
O Palmeiras já disse que vai recorrer da decisão.
