Vítor Pereira. “FC Porto foi mais forte, mas saio satisfeito”

O treinador do Nottingham Forest, Vítor Pereira, está preocupado com o calendário, mas sai satisfeito do Dragão, lembrando que a prioridade é garantir a manutenção na Premier League.

Conversa com Farioli

"Estávamos a conversar sobre o calendário. Gostava muito de estar a salvo na liga e aí o jogo ter sido diferente hoje. Tenho que pensar que dentro de dois dias em meio, e lá em Inglaterra não mudamos os jogos... aqui ainda há flexibilidade para mudar para segunda-feira. Nós não. Temos que jogar passados dois dias e meio, menos 72 horas, temos que jogar com o Aston Villa. E a equipa tem que lutar para garantir a permanência. As primeiras substituições foi a pensar nesse jogo"

Análise do jogo

"Saio satisfeito. O FC Porto foi mais forte em termos de jogo. Eu fiz 9 substituições em relação ao último jogo. Tivemos alguma infelicidade. E fizemos dois golos. Bonito seria se tivéssemos ganho 2-1... e eu tenho muitas dúvidas. E eu estou sem óculos. Tenho dúvidas que se fosse ao contrário tivesse sido decidido assim. Mas pronto. Levamos um bom resultado, a eliminatória está em aberto. Vamos ver a equipa com que podemos jogar contra o FC Porto"

Eliminatória em aberto

"Está em aberto. Jogamos em casa... vamos ver. Se tivéssemos na Premier seguros, atenção que o jogo seria diferente. Não tenho dúvidas"

Opções táticas

"Preparámos duas estruturas. Quando não temos cão, temos que caçar com gato. Temos que arranjar uma postura que nos permita estar seguros. Decidimos em conjunto chegar aqui e defrontar o FC Porto desta forma. O resultado... está tudo em aberto. No próximo jogo veremos como nos podemos apresentar"

Balanço final das emoções

"Muitas emoções. Um clube que respeito muito, muita gratidão. A minha carreira foi dado aqui. Os títulos, algum sofrimento, muitas alegrias também. Estou muito satisfeito. Gostei muito do gesto do presidente, de ouvir os adeptos baterem palmas... foi bonito"

O FC Porto e o Nottingham Forest empataram 1-1 na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.

