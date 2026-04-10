Liga Europa

Adepto inglês morre após FC Porto-Nottingham Forest

10 abr, 2026 - 09:44 • Inês Braga Sampaio

Autoridades estão a tratar o caso como morte súbita. O óbito do homem, de 84 anos, adepto do Forest, foi declarado no local.

Um homem inglês de 84 anos, adepto do Nottingham Forest, morreu, de causas naturais, no Porto, na quinta-feira à noite, após o jogo da Liga Europa frente ao FC Porto, de acordo com a CNN Portugal.

Apesar de os meios de emergência terem sido rapidamente operacionalizados e das tentativas de reanimação, o óbito acabou por ser declarado no local. O caso está a ser tratado como morte súbita.

O corpo do homem foi levado pelos Bombeiros Voluntários do Porto para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses do Porto, para realização da autópsia.

As autoridades vão informar o consulado britânico da morte, que ainda não terá sido possível comunicar a parentes próximas.

Não há indícios de crime.

