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Taça Sul-Americana
Franclim Carvalho empata na estreia ao comando do Botafogo
10 abr, 2026 - 15:24 • Lusa
Ex-Benfica Arthur Cabral salvou um ponto para o treinador português, em jogo da Taça Sul-Americana.
O Botafogo empatou na quinta-feira 1-1 na receção ao Caracas, na estreia do português Franclim Carvalho como treinador da equipa brasileira, em jogo da primeira jornada do Grupo E da Taça Sul-Americana.
Um golo marcado pelo avançado Arthur Cabral, ex-jogador do Benfica, aos 50 minutos (apenas quatro após ter entrado em campo), permitiu à equipa do Rio de Janeiro minimizar os danos frente aos venezuelanos, que tinham chegado em vantagem ao intervalo, graças a um golo concretizado pelo médio Wilfred Correa, aos 43.
O Botafogo, que nunca venceu a segunda prova sul-americana de clubes mais importante, ficou a dois pontos de distância dos argentinos do Racing Club, que assumiram o comando do grupo, na sequência do triunfo por 3-1 no estádio dos bolivianos do Independiente Petrolero, e serão o próximo adversário da equipa de Franclim Carvalho, na quarta-feira.
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