Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 10 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Taça Sul-Americana

Franclim Carvalho empata na estreia ao comando do Botafogo

10 abr, 2026 - 15:24 • Lusa

Ex-Benfica Arthur Cabral salvou um ponto para o treinador português, em jogo da Taça Sul-Americana.

A+ / A-

O Botafogo empatou na quinta-feira 1-1 na receção ao Caracas, na estreia do português Franclim Carvalho como treinador da equipa brasileira, em jogo da primeira jornada do Grupo E da Taça Sul-Americana.

Um golo marcado pelo avançado Arthur Cabral, ex-jogador do Benfica, aos 50 minutos (apenas quatro após ter entrado em campo), permitiu à equipa do Rio de Janeiro minimizar os danos frente aos venezuelanos, que tinham chegado em vantagem ao intervalo, graças a um golo concretizado pelo médio Wilfred Correa, aos 43.

O Botafogo, que nunca venceu a segunda prova sul-americana de clubes mais importante, ficou a dois pontos de distância dos argentinos do Racing Club, que assumiram o comando do grupo, na sequência do triunfo por 3-1 no estádio dos bolivianos do Independiente Petrolero, e serão o próximo adversário da equipa de Franclim Carvalho, na quarta-feira.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 10 abr, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Locais sagrados em Jerusalém reabrem após 40 dias fechados

Guerra no Médio Oriente

Locais sagrados em Jerusalém reabrem após 40 dias fechados

Artemis II recupera contacto e surpreende cientistas com "clarões de impacto" na Lua

Artemis II recupera contacto e surpreende cientistas c(...)

Presidências Abertas: a "pedrada no charco" que "foi levantar a tampa de alguns problemas"

Presidências Abertas: a "pedrada no charco" que "foi l(...)

Israel bombardeia Líbano após anúncio de cessar-fogo no Médio Oriente

Israel bombardeia Líbano após anúncio de cessar-fogo n(...)

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica demora na legalização de imigrantes

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica dem(...)