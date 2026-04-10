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Manchester City

Guardiola “muito zangado com o Bernardo”

10 abr, 2026 - 18:38

Internacional português está em fim de contrato e vai deixar o clube inglês.

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O treinador Pep Guardiola está triste com a saída de Bernardo Silva do Manchester City e não foi meigo nas palavras.

"Estou muito zangado com o Bernardo porque há um mês disse-lhe: ‘se tomares uma decisão, tenho de ser o primeiro a saber e ainda não me disse nada. Não sei se ele já decidiu”, disse Guardiola.

O técnico espanhol recorda que a contratação do internacional luso "foi incrível para nós, incrível”.

"Todos os treinadores dizem que o adoram porque ele é incrivelmente competitivo, tem sempre um fogo dentro de si. Nos momentos mais difíceis e nos maiores palcos...ele está sempre presente", acrescentou.

Bernardo Silva está há nove anos no City, mas em fim de contrato vai sair.

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