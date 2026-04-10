Lembra-se de Keisuke Honda? Vai jogar em Singapura

O médio ex-internacional japonês Keisuke Honda, antiga estrela do AC Milan, tem novo clube. Trata-se do FC Jurong, de Singapura.

O clube singapurense anunciou, esta sexta-feira, a contratação do médio-ofensivo, de 39 anos, para a próxima temporada. Citado no comunicado do Jurong, Honda define como "objetivo primário" a conquista do título de campeão de Singapura. E define uma meta pessoal curiosa.

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"No ano em que chego aos 40, estou atrás de vários desafios pessoais, incluindo o recorde do Guinness de golos na primeira divisão de mais países diferentes", revela.

Para o FC Jurong, "este negócio vai para além da contratação de um só jogador".

"Tem por objetivo criar juntos um novo valor para o clube e contribuir para o desenvolvimento da comunidade de futebol de Singapura como um todo", lê-se.

Keisuke Honda iniciou a carreira no Nagoya Grampus, do Japão, antes de rumar ao VVV-Venlo, dos Países Baixos. Ao fim de duas temporadas e meia, assinou pelo CSKA de Moscovo, da Rússia.

Quatro anos depois, deu o salto para o AC Milan, que representou por quatro temporadas. Após deixar Itália, tornou-se um trota-mundos: passou por México, Austrália, Brasil, Azerbaijão, Lituânia e Butão.