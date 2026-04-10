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Luciano Spalletti renova contrato com a Juventus até 2028

10 abr, 2026 - 15:40 • Lusa

Treinador italiano compromete-se com os "bianconeri" para as próximas duas temporadas, depois de ter chegado ao clube em outubro. Juventus está no quinto lugar da Serie A.

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O treinador Luciano Spalletti renovou contrato com a Juventus, até junho de 2028, após ter assumido o leme do emblema de Turim em outubro.

"A trajetória de Luciano Spalletti como técnico da Juventus continua: a renovação de contrato do treinador toscano com os 'bianconeri' é oficial, estendendo-o até 30 de junho de 2028", escreveu o atual quinto classificado da Liga italiana, em que atua o internacional português Francisco Conceição, no site oficial.

Até ao momento, Spalletti, de 67 anos, alcançou 17 triunfos, oito empates e seis derrotas pela Juve, num total de 31 encontros oficiais para todas as competições.

O antigo técnico de Roma (2005 a 2009 e entre 2016 e 2017), Inter Milão (2017 a 2019) e Nápoles (2021 a 2023), ao serviço do qual conquistou a Serie A em 2022/23, tinha sucedido a Igor Tudor em 30 de outubro de 2025, depois de ter comandado os destinos da seleção italiana entre agosto de 2023 e junho de 2025.

Além do "scudetto" erguido em Nápoles, Spalletti venceu duas Taças de Itália e uma Supertaça na primeira passagem pela Roma, destacando-se igualmente nos russos do Zenit São Petersburgo (de 2009 a 2014), pelos quais conquistou duas Ligas, uma Taça da Rússia e uma Supertaça, antes de regressar a solo transalpino.

A Juventus é a atual quinta posicionada da Serie A, com 57 pontos, estando a um do quarto, que é o Como, ambos distantes do terceiro AC Milan (63), do segundo Nápoles (65) e do líder Inter Milão (72).

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