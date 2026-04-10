Pepa e a Lei Wenger. "Vai ficar tudo muito diferente"

Pepa considera que a Lei Wenger, que dita que um jogador tem de estar totalmente à frente do defesa para estar em fora de jogo, vai mudar o futebol.

Em entrevista à Renascença, o treinador afirma que "vai ficar tudo muito diferente" com a implementação da nova regra e faz a distinção entre os campeonatos de topo e os demais, porque "uma coisa é a elite onde têm as máquinas, a tecnologia, que Portugal já devia ter, aquilo é praticamente automático".

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"Demora poucos segundos, está fora de jogo, está fora de jogo e siga para bingo", refere. Para Pepa, contudo, "temos de pensar num futebol total, no geral".

"Vai criar muito mais dificuldade para o juiz de linha, muito mais dificuldade, porque ele vai deixar de ter referência, vai deixar de ter referência da última parte do corpo. Fica muito mais difícil. E se isto for para a frente, na minha opinião, vão existir muito mais lances duvidosos e a passar que eram fora de jogo do que agora. E sem tecnologia, porque com a tecnologia aí vai ser igual, é taxativo. Mas no futebol nem todos têm essa tecnologia. E nós olhamos sempre só para o futebol da elite. Mas o futebol, antes de ser elite, vem cá de baixo", assevera.



Apesar dos alertas, Pepa garante que está "curioso" e que se adaptará ao que vier. E a Lei Wenger, prevê, também afetará a forma como se monta as defesas.

"A partir do momento que é a última parte do corpo, isto vai ser muito complicado, muito mais complicado e aí pode acontecer. A forma de as equipas se protegerem é baixar mais ainda. Agora, vai haver mais golos por aquelas questões dos cinco centímetros, mas não quer dizer que este exemplo de agora seja a realidade quando isso acontecer", assinala.