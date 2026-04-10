Real Madrid empata e complica contas do título

O Real Madrid voltou a perder pontos na corrida pelo título ao empatar por 1-1 frente ao Girona, esta sexta-feira, no Santiago Bernabéu, em jogo da 31.ª jornada da La Liga.

A equipa madrilena até conseguiu adiantar-se no início da segunda parte, com um remate potente de Federico Valverde aos 51 minutos. No entanto, a vantagem durou pouco. Cerca de dez minutos depois, Thomas Lemar restabeleceu a igualdade com um golo de fora da área.

Apesar de algum domínio e várias oportunidades criadas, incluindo uma grande ocasião desperdiçada por Vinícius Júnior ainda na primeira parte, os "merengues" voltaram a evidenciar dificuldades na finalização e não conseguiram segurar a vantagem.

O empate tem impacto direto na classificação. O Real Madrid soma agora 70 pontos e mantém-se no segundo lugar, mas pode ver o líder Barcelona aumentar ainda mais a distância, caso vença o seu jogo nesta jornada.

Para o Girona, que ocupa a metade inferior da tabela, o resultado representa um ponto importante fora de casa e confirma a competitividade da equipa frente aos candidatos ao topo.

Mais do que o resultado, a exibição deixa sinais de alerta para o Real Madrid numa fase decisiva da temporada, com a luta pelo título a tornar-se cada vez mais difícil e compromissos importantes ainda por disputar.