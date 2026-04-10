Treinador de equipa feminina francesa detido por suspeitas de abuso sexual de menores

O treinador de uma equipa feminina de futebol da região de Caen, em França, foi detido, na quarta-feira, por suspeitas de violação e invasão de privacidade de jogadoras menores, de acordo com a agência AFP.

O processo diz respeito a "três vítimas, com idades entre os 13 e os 17 anos à altura dos factos", como explicou o procurador de Caen Joël Garrigue à AFP, confirmando uma notícia do jornal "Ouest-France".

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As três jogadoras jogavam no clube Maladrerie Omni Sports, nos arredores de Caen. A AFP não conseguiu contactar o clube.

O treinador em causa, agora com 30 anos de idade, foi detido e colocado sob custódia policial. De acordo com o regional "Ouest-France", responde por, alegadamente, abusar sexualmente de jovens raparigas e de as observar enquanto estavam despidas no balneário.

As jogadoras alertaram o clube para o alegado comportamento impróprio do treinador, "em palavras e atitudes". O clube despediu-o em junho 2025, antes de implementar medidas de sensibilização.

O suspeito encontrava-se, atualmente, a treinar um clube na região de Gard, também em França, segundo o procurador.