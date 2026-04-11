Arsenal perde antes de receber Sporting

O Arsenal pode ter colocado em risco a liderança da Liga inglesa de futebol, ao perder por 2-1 na receção ao Bournemouth, em jogo da 32ª jornada, em vésperas de defrontar o Sporting para a Liga dos Campeões.

Quando o sueco Viktor Gyokeres, ex-jogador dos leões, restabeleceu o empate 1-1, aos 35 minutos, através de uma grande penalidade, respondendo ao golo inaugural do francês Eli Junior Kroupi, aos 17, parecia que os anfitriões conseguiriam dar a volta ao texto, mas foram os visitantes que marcaram novamente, através de Alex Scott, aos 74, após assistência do brasileiro Evanilson, antigo avançado do FC Porto.

O Arsenal manteve a vantagem de nove pontos sobre o Manchester City, mas tem mais dois jogos realizados, e, se a equipa na qual alinham os internacionais portugueses Matheus Nunes, Rúben Dias e Bernardo Silva ganhar ambos e se impuser no próximo domingo na receção aos ‘gunners’ – que se sagraram campeões pela última vez em 2004 -, igualará os londrinos no topo da Premier League.

Antes, na quarta-feira, a formação treinada pelo espanhol Mikel Arteta defenderá a vantagem conquistada há quatro dias no Estádio José Alvalade, graças a um golo marcado aos 90 minutos pelo alemão Kai Havertz, que lhe permite encarar com relativa tranquilidade a receção ao Sporting, na segunda mão dos quartos de final da Champions, antes do mais que provável jogo do título em Manchester.

O Bournemouth, nono classificado do campeonato inglês, concedeu a iniciativa ao adversário - que lhe tinha imposto a última derrota na Liga inglesa, por 3-2, em 3 de janeiro -, mas nunca deixou de se revelar ameaçador para a baliza dos gunners, demonstrando a razão de ter somado hoje a 12.ª partida seguida sem perder na competição.

Apesar de ter aumentado a pressão nos minutos finais, o Arsenal foi incapaz de evitar a quarta derrota na Premier League e a terceira nos últimos quatro jogos oficiais, tantas quantas tinha sofrido nos 49 encontros anteriores, uma das quais, precisamente, frente ao Manchester City (que joga no domingo no estádio do Chelsea), por 2-0, na final da Taça da Liga inglesa.