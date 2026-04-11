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Bayer entra na luta pela Champions

11 abr, 2026 - 18:49 • Lusa

Bundesliga é liderada pelo Bayern.

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O Bayer Leverkusen venceu por 1-0 em casa do segundo classificado Borussia Dortmund, para a 29.ª jornada da liga alemã de futebol, liderada pelo Bayern Munique, e mostrou credenciais para entrar na luta pela Liga dos Campeões.

Com uma segunda parte para esquecer, o Borussia Dortmund, com o português Fábio Silva a titular, foi incapaz de responder ao golo de Robert Andrich, aos 42 minutos, e com a terceira derrota na Bundesliga pode ter dito adeus à luta pelo título.

O Borussia Dortmund, que vinha de uma série de quatro vitórias consecutivas, segue na segunda posição, com 64 pontos, a nove do Bayern Munique, que defronta mais logo o St. Pauli.

O Bayer Leverkusen tirou partido do empate a 2-2 na sexta-feira do Hoffenheim em casa do Augsburgo para subir do sexto ao quinto lugar, com 52 pontos, à espreita dos lugares de acesso à Liga dos Campeões da próxima época.

A jogar em casa, o Leipzig venceu por 1-0 o Borussia Monchengladbach, com um golo do costa-marfinense Yan Diomande, aos 81 minutos, e, na terceira posição, encurtou a diferença para o Borussia Dortmund, que está agora em oito pontos com 15 em disputa.

O Borussia Monchengladbach, que vinha de uma série positiva de dois empates e uma vitória, segue na 13.ª posição, com 30 pontos, mas ficou ao alcance do Werder Bremen (14.º, com 28), que no domingo defronta o Colónia.

Na receção ao Wolfsburgo, o Eintracht Frankfurt venceu por 2-1, com golos do dinamarquês Oscar Hujlund, aos 21 minutos, e do francês Arnaud Kalimuendo, aos 32, tendo Dzenan Pejcinovic reduzido aos 90+7.

O regresso aos triunfos na Bundesliga, após um empate e uma derrota, permite ao Eintracht Frankfurt somar 42 pontos na sétima posição, a nove do Hoffenheim (6.º), e encurtar a diferença para os lugares de acesso às provas da UEFA.

O Wolfsburgo, que nos últimos 10 jogos somou apenas dois pontos, continua na 17.ª e penúltima posição, com 21, ainda na luta pela permanência, mas agora com o lanterna-vermelha Heidenheim mais perto (18.º, com 19), após a vitória em casa frente ao Union Berlim (3-1).

Um 'bis' do austríaco Mathias Honsak, aos nove e 36 minutos, colocou o Heidenheim cedo em vantagem, o seu compatriota Leopold Querfeld reduziu para 2-1 aos 75, mas o georgiano Budu Zivzivadze, aos 79, fixou o resultado final em 3-1.

O Union Berlim, com o português Diogo Leite a titular, somou a quarta derrota nos últimos seis jogos no campeonato alemão, e segue no 11.º lugar, com 32 pontos, sob ameaça do Hamburgo (12.º, com 31), que no domingo defronta o Estugarda (4.º, com 53).

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