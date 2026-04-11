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Arábia Saudita

Cristiano e Félix marcam pelo Al Nassr

11 abr, 2026 - 21:17

Equipa de Jorge Jesus tem cinco pontos de vantagem.

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O Al Nassr vence o Al Akhdoud, por 2-0, em partida da jornada 28 da liga saudita.

Em destaque estiveram os dois portugueses: Cristiano Ronaldo marcou o primeiro golo do jogo, aos 15 minutos, e João Félix fez o segundo, aos 47.

Com esta vitória, Al Nassr – de Jorge Jesus - tem agora cinco pontos de vantagem sobre o Al Hilal na frente do campeonato, a seis jornadas do fim.

Os jogos que faltam não são fáceis, incluindo três equipas que o seguem na tabela classificativa, nomeadamente Al Hilal (2.º), Al Ahli (3.º) e Al Qadsiah (4.º).

CR7 chegou aos 968 golos na carreira.

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