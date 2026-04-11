- Bola Branca 18h14
- 10 abr, 2026
-
Em Destaque
Arábia Saudita
Cristiano e Félix marcam pelo Al Nassr
11 abr, 2026 - 21:17
Equipa de Jorge Jesus tem cinco pontos de vantagem.
O Al Nassr vence o Al Akhdoud, por 2-0, em partida da jornada 28 da liga saudita.
Em destaque estiveram os dois portugueses: Cristiano Ronaldo marcou o primeiro golo do jogo, aos 15 minutos, e João Félix fez o segundo, aos 47.
Com esta vitória, Al Nassr – de Jorge Jesus - tem agora cinco pontos de vantagem sobre o Al Hilal na frente do campeonato, a seis jornadas do fim.
Os jogos que faltam não são fáceis, incluindo três equipas que o seguem na tabela classificativa, nomeadamente Al Hilal (2.º), Al Ahli (3.º) e Al Qadsiah (4.º).
CR7 chegou aos 968 golos na carreira.
- Bola Branca 18h14
- 10 abr, 2026
-
Comentários