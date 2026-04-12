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Betis empata antes de reencontrar Sp. Braga

12 abr, 2026 - 19:08 • Lusa

As duas equipas encontram-se na próxima quinta-feira para a Liga Europa.

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O Betis empatou 1-1 no estádio do Osasuna, em jogo da 31.ª jornada da Liga espanhola de futebol, e pode ser ultrapassado no quinto lugar, em vésperas de receber o Sp. Braga para a Liga Europa.

A equipa de Sevilha entrou praticamente a ganhar em Pamplona, graças ao golo marcado pelo marroquino Abde Ezzalzouli, aos sete minutos, mas os anfitriões restabeleceram a igualdade ainda antes do intervalo, aos 40, na sequência de uma grande penalidade concretizada pelo croata Ante Budimir.

A formação treinada pelo chileno Manuel Pellegrini, que averbou o sétimo jogo seguido sem ganhar no campeonato espanhol, manteve-se no quinto lugar, mas pode ser ultrapassada ainda hoje pelo Celta de Vigo, sexto classificado, caso a equipa da Galiza vença em casa o lanterna-vermelha Oviedo.

O Betis recebe o Sp. Braga na quinta-feira, em jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa de 2025/26, depois de ter empatado 1-1 na cidade minhota, na quarta-feira passada, no primeiro encontro da eliminatória.

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