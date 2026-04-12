Alemanha

Marie-Louise Eta é a primeira treinadora na Bundesliga

12 abr, 2026 - 16:38

Decisão do Union Berlin oficializada este domingo.

Está feita história. O Union Berlin, da primeira divisão da Alemanha, despediu Steffen Baumgart e anunciou a treinadora Marie-Louise Eta até final da época.

Marie-Louise Eta, que treinava os sub-19 e vai assumir a equipa feminina na próxima época, foi a escolhida para “aguentar o barco” até ao final da Bundesliga.

É a primeira mulher a assumir o comando técnico de um clube masculino no principal escalão da Alemanha, depois de ter sido adjunta do plantel principal.

A técnica já se mostrou satisfeita pela confiança depositada pelo clube. “Estou muito satisfeita por o clube me ter confiado esta responsabilidade tão exigente. Uma das forças do Union sempre foi, e continua a ser, a capacidade de unir todas as nossas forças em situações como esta. E, naturalmente, estou convencida de que, juntamente com a equipa, vamos garantir os pontos cruciais”.

O Union de Berlim, que tem Diogo Leite no plantel, é 11º classificado, com 32 pontos.

Daqui à Lua e da Lua até aqui: astronautas da missão Artemis II regressam à Terra

