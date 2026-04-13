Ouvir
  Bola Branca
  13 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Futebol Internacional

Gana. Futebolista de 20 anos morre em ataque armado ao autocarro da sua equipa

13 abr, 2026 - 16:46 • Lusa

O jogador foi atingido quando um grupo de homens mascarados dispararam contra o autocarro.

A+ / A-

O jovem futebolista ganês Dominic Frimpong morreu no domingo após o autocarro da sua equipa, o Berekum Chelsea, ter sido atacado por um grupo de suspeitos de assalto à mão armada, anunciou a Federação Ganesa de Futebol.

O incidente ocorreu quando a equipa regressava do encontro frente ao Samartex, em Samreboi, no sul do Gana, segundo um comunicado do clube, que descreveu que “homens mascarados, armados com pistolas e espingardas de assalto, começaram a disparar contra o autocarro, enquanto o motorista tentava recuar”.

A GFA lamentou a morte de Frimpong, de 20 anos, que disse ser “uma enorme perda, não só para o Berekum Chelsea, mas também para o futebol ganês”, e anunciou que vai reforçar as medidas de segurança para as deslocações das equipas nas competições nacionais.

Em 2023, o autocarro do Legon Cities, outro clube da principal Liga ganesa, já tinha sido atacado em circunstâncias semelhantes, sem registo de feridos.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Daqui à Lua e da Lua até aqui: astronautas da missão Artemis II regressam à Terra

Artemis II

Daqui à Lua e da Lua até aqui: astronautas da missão Artemis II regressam à Terra

Ameaças de Trump. "Rússia não precisou de fazer nada para NATO se desmontar"

Ameaças de Trump. "Rússia não precisou de fazer nada p(...)

Sabia que pode receber 10 cêntimos para devolver latas e embalagens? Veja como

Sabia que pode receber 10 cêntimos para devolver latas(...)

Locais sagrados em Jerusalém reabrem após 40 dias fechados

Locais sagrados em Jerusalém reabrem após 40 dias fech(...)

Presidências Abertas: a "pedrada no charco" que "foi levantar a tampa de alguns problemas"

Presidências Abertas: a "pedrada no charco" que "foi l(...)