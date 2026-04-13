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​​Gana já escolheu selecionador: Queiroz vai disputar o 5º Mundial e apenas é superado por um homem

13 abr, 2026 - 19:11 • Hugo Tavares da Silva

Este feito do treinador português permite-lhe igualar a obra de Bora Milutinović, que disputou cinco Mundiais entre 1986 e 2002, com as seleções de México, Costa Rica, Estados Unidos, Nigéria e China. Estes dois homens só são superados por um treinador: Carlos Alberto Parreira.

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O treinador Carlos Queiroz, de 73 anos, vai disputar o quinto Campeonato do Mundo na carreira, depois de ser nomeado selecionador de Gana, anunciou aquela federação esta segunda-feira.

Otto Addo, o antigo selecionador, foi despedido quando faltavam 72 dias para o Mundial, que será disputado nos Estados Unidos, no México e no Canadá. O país africano, contra quem Portugal jogou naquele torneio em 2014, está inserido no Grupo L, com Inglaterra, Croácia e Panamá.

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Gana conquistou o Grupo I de qualificação para o próximo Campeonato do Mundo, somando oito vitórias e um empate em 10 jornadas, superiorizando-se a seleções como Madagascar, Mali, Comoros, República Central Africana e Chade.

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Os ganeses apenas descobriram dos Mundiais em 2006, chegando aos oitavos de final do torneio. Desde então, a seleção africana apenas falhou a presença em 2018, na Rússia. O melhor que conseguiu foi quartos de final em 2010, caindo apenas nos penáltis contra o Uruguai; em 2014 e 2022 aquela equipa não passou da fase de grupos (no primeiro, atrás de Alemanha, Estados Unidos e Portugal).

Queiroz vai assim disputar a quinta fase final consecutiva, numa trajetória que começou lá atrás, em 2010, como selecionador português. Em 2014, 2018 e 2022, o histórico treinador português, o pai da ‘geração de ouro’, disputou a competição como selecionador do Irão. Este feito permite-lhe igualar a obra de Bora Milutinović, que disputou cinco Mundiais entre 1986 e 2002, com as seleções de México, Costa Rica, Estados Unidos, Nigéria e China.

Queiroz e Milutinović serão os únicos homens com cinco participações em Mundiais, superados apenas por um homem: Carlos Alberto Parreira, que entre 1982 e 2010 falhou apenas dois (1986 e 2002). Por ordem de acontecimentos, o brasileiro levou ao torneio mais importante da história do futebol as seleções de Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Brasil, Árabia Saudita, Brasil e África do Sul.

Nos entretantos, o português, com dupla nacionalidade moçambicana, país onde nasceu, treinou ainda as seleções de Colômbia, Qatar e Omã.

Carlos Queiroz, afastado do futebol de clubes desde 2008, quando retomou o cargo de adjunto de Alex Ferguson após aventura galáctica no Real Madrid, conta com 260 jogos efetuados como selecionador, uma cifra que o coloca numa mesa onde certamente se sentam poucos técnicos. Falta mencionar as experiências com Emirados Árabes Unidos, em 1998, e África do Sul, entre 2000 e 2002.

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