- Bola Branca 18h14
- 10 abr, 2026
-
Em Destaque
Inglaterra
Nottingham Forest empata antes de receber FC Porto
13 abr, 2026 - 00:22
Quinta-feira joga-se a segunda mão dos quartos de final da Liga Europa.
O Nottingham Forest, de Vítor Pereira, empatou 1-1 contra o Aston Villa, em partida da jornada 32 da liga inglesa.
Os visitantes marcaram primeiro por Murillo, na própria baliza, mas a equipa da casa empatou por Neco Williams.
Com este empate, o Forest continua na luta pela permanência na Premier League e está no 16º lugar com três pontos acima da linha de água.
O Nottingham Forest vai agora defrontar o FC Porto, em partida da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa. De recordar que na primeira mão, as duas equipas empataram 1-1.
Comentários