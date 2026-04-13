  Bola Branca
  10 abr, 2026
Inglaterra

Nottingham Forest empata antes de receber FC Porto

13 abr, 2026 - 00:22

Quinta-feira joga-se a segunda mão dos quartos de final da Liga Europa.

O Nottingham Forest, de Vítor Pereira, empatou 1-1 contra o Aston Villa, em partida da jornada 32 da liga inglesa.

Os visitantes marcaram primeiro por Murillo, na própria baliza, mas a equipa da casa empatou por Neco Williams.

Com este empate, o Forest continua na luta pela permanência na Premier League e está no 16º lugar com três pontos acima da linha de água.

O Nottingham Forest vai agora defrontar o FC Porto, em partida da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa. De recordar que na primeira mão, as duas equipas empataram 1-1.

